Ossinovski: töötajate vastu on õiglane, kui pensionäride raviraha eest maksab haigekassale riik

Eile õhtul leppis valitsus kokku 2018.–2021. aasta riigieelarve strateegia põhimõtted ehk järgmise nelja aasta rahalised plaanid. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sai oma tahtmise ja valitsus hakkab mittetöötavate vanaduspensionäride eest tasuma sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, mis jõuab 2022. aastaks 13%-ni pensionist. Kokkvõttes tuleb valitsuse teatel nelja aasta jooksul tervishoidu 215 miljonit eurot lisaraha ja ravijärjekorrad peaksid hakkama lühenema. Eesti Päevalehele andis Ossinovski intervjuu enne valitsuskabineti istungit.





Palgad kasvavad kiiremini kui majandus. Praegu peaks olema sotsiaalmaksubuum ja kui praegu tervishoidu majandada ei saa, millal siis veel?

Ongi sotsiaalmaksubuum. Ja on selge, et niimoodi see kesta ei saa. Majanduskasvu näitajad järgmiseks aastaks paranesid veidi. Trend on selgelt positiivne. Väga paljudes sektorites suurendatakse efektiivsust, vähema hulga inimestega tehakse sama palju tööd. Mis haigekassat puudutab, siis teda mõjutab demograafia topelt negatiivselt. Ühest küljest sotsiaalmaksu maksvate inimeste hulga vähenedes – see arv on tuhandeid inimesi aastas. Teisalt suureneb teenust vajavate inimeste hulk. Kolmandaks, inimesed elavad kauem, mis tähendab, et suureneb krooniliste patsientide hulk, kes vajavad jälgimist.