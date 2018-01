Lapsele jõulukinki otsinud Mariliis Muga ei aimanud halba, kui nägi Facebookis lasteasju ja -riideid müüvas grupis Triinu Raski postitust ning tellis talt eelmise aasta 14. oktoobril 125 euro eest Legosid. Raha maksis ta ette Raski poja kontole, sest müüja väitel oli nii parem raha lahus hoida. Legod pidid kohale jõudma novembri keskel.

„21. novembril võtsin Triinuga esimest korda ühendust, kui ta ütles, et pühademöllus tarned hilinevad, ja küsis, kas ma soovin raha tagasi,” sõnas Muga. Kuna Legod olid tellitud jõulukingituseks, otsustas Muga oodata. Tema väitel kinnitas Rask detsembris mitu korda, et pakk on jõudnud Eestisse ja ootab laialisaatmist või järeletulemist.

19. detsembril selgus Facebooki postitustest, et Raskilt ootavad Legosid veel paarkümmend inimest, ja Muga otsustas raha tagasi küsida.