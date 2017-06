OTSEBLOGI| Eesti Päevaleht kutsub lugejad külla. Näitame igapäevaelu ja näitame ühe suure toimetuse tööd

Täna kl 7 algab Eesti Päevalehe veebilehel sünnipäeva tähistamine, mille puhul avame lugejatele virtuaalselt oma uksed. Meie ajakirjanikud vastavad huviliste küsimustele, samuti on võimalik soodushinnaga EPL-i paber- ja digilehte tellida.

„Kust te oma sisu võtate?”, „Kas poliitikud käsivad oma lugusid avaldada?”, „Kas te olete EKRE vastu?”, „Kas ajakirjanikud toimetusest väljas ka käivad?”, „Milliseid Eesti Päevalehe lugusid enim ostetakse?”, „Millistest teemadest te üldse ei kirjuta?” jne.

Säärastele küsimustele peame ikka aeg-ajalt vastama ja oleme selleks valmis ka täna.

Sünnipäeval vastavad kl 7–18 lugejate küsimustele Eesti Päevalehe ja Delfi ühistoimetuse ajakirjanikud, piltnikud ja korrektor.

See on hea võimalus, et küsida Tuuli Jõesaarelt uhhuu-maailma paljastamise kohta ja Peep Pahvilt, kas ja kuidas ikka käis raadiosaate „Mehed ei nuta” nn kaaperdamine. Andres Putting oskab kindlasti vastata piirsituatsioonides pildistamise kohta, Kärt Anvelti käest saab uurida, kui raske on Eestis olla poliitikaajakirjanik, ja Keiu Virro on valmis vastama kõige kohta, mis puudutab kultuuriajakirjandust üha rohkem kommertsi järele janunevas maailmas. 10. juulist Eesti Päevalehe tegevtoimetaja ja EPL-i/Delfi uudistetoimetuse juhina alustavalt Raimo Poomilt küsige ta uute plaanide kohta.

Aga vastajaid on veel ja veel.

Peale loodetavasti kirglike miniintervjuude praeguste ja tulevaste lugejate/tellijatega, näitame blogiformaadis oma igapäevaelu, anname natuke nuusutada koosolekuid ja näitame ühe suure toimetuse tööd, mis on täis kirgi, entusiasmi, planeerimist, otsimist, eksimist ja õnnestumist.

Püüame teile võimalikult läbipaistvad olla.

Meie toimetusega ja küsimustele vastajatega saate vahetult suhelda blogis. Kõik küsimused, soovitused ja mõtted on oodatud, tabuteemasid pole. Esimesena alustan blogis hommikul kell 7 mina ise.



Eesti Päevalehe sünnipäev

PiretBCN: Tuuli, ma ei karda võõramaalasi. Ma olin ka ise 12 aastat võõramaalane. Võõramaalasi kartes kardaksin ma seega iseennast või seda, kes ma olin. Ma esitasin põhjaliku oma vaatlusel põhineva küsimuse ning sain vastu "mõistva" rünnaku. Vastust ma ei saanud. See meenutab mulle päeva kommentaariumis, mil meie küsimustele "vastas" Savisaar. Arvan, et surivoodil tunneme me kõik end tsipa ebakindlalt, v.a. vast mõne spetsiaalse treeningu läbinud samuraid või need kapist põgenenud kollid, kellest ka teie kirjutate. Nemad ihalevad surma suurima võimaliku kindlusega. Ebakindlus on seega huvitav mõiste. Võib-olla algab ta sellest hetkest, kui teadvustame, et oleme surelikud.

Karmen Raamat, turunduassistent: Vastus Kapten Schultsi küsimusele ("Ometi, olen kuulnud kuskilt, et igal ajalehel kujuneb välja oma kindel lugejaskond. Arvata võib, et sellise lugejaskonna tekkeks näeb kurja vaeva ka kogu toimetus. Kas on nii ja millisena Te Eesti Päevalehe lugejat ise ette kujutate? Kes ta on?") Eesti Päevalehe lugeja on inimene, kes januneb uudsuse, faktide, arvamuste, analüüsi ja elu rikastavate sündmuste järele. Lugeja on pigem vanem kui noorem, pea võrdselt nii naine kui ka mees. Enamik lugejaid jääb vanusevahemikku 40–74 eluaastat ning on peamiselt linnastunud eluviisiga ja keskmiselt aktiivsed. Nad armastavad lugeda, olgu ajalehte või raamatut, avardada oma silmaringi reisides Eestis või väljaspool, liikuda mõõdukalt ning hoolitseda oma tervise eest.

Tuuli Jõesaar: Aivo Peterson - ei, toimetused ei manipuleeri kommentaariumiga. Kui seal on ebaadekvaatseid kommenteerijaid, siis on need ikka teie endi seast. Mine tea, ehk on seal ka teie naabrimees?

Aivo Peterson: Olgu siis nende repliigid ja libaeliidiga asjad nagu nad on. Küsimus hoopis teisest vallast. Kas toimetused teatud teemade kommentaariumite nö.tapmiseks kasutavad palgaliste "killijate" teenuseid? Jutt käib ebaadekvaatsetest ha- ha ja Heh nimelisest.... Kohati ehk ka ise oleme nn.punase joone ületanud,aga ikkagi miks?

Tuuli Jõesaar: @did-192818 - saan Teie murest aru! Tõesti on ebameeldiv saada kätte vanad lehed. Annan Teie probleemi leviosakonda edasi, ehk annab midagi ette võtta!

did_192818: Väike ebameeldivus kõigi ajalehtedega on õnnetu lehekjandja Express Post, kes ei ole võimelised oma lehti hommikul laiali kandma. Kunagi jõudsid meile lehed (asun Pärnu kesklinnale üsna lähedal) ikka enne kuut hommikul, viimased 3-4 aastat aga tuuakse lehed 8-9 vahel. St reaalselt pole võimalik lehest värskeid uudiseid lugeda. Üleeile, laupäeval, saabusid lehed alles kell 9. Nii et kui ma sõidan hommikul maakoju, siis saan "värsked" lehed kätte pühapäeva õhtul. See on ka põhjuseks, miks meie kandis paljud loobuvad lehetellimisest. Nojah, aga ega Teie ei saa kahjuks siin midagi teha, aga nähtavasti oleks lehelugejaid rohkem, kui neid ka hommikukohvi kõrvale lugeda saaks.

Tuuli Jõesaar: Vahur Jeg - kui Teile tundub, et Delfi on muutumas Kroonikaks, siis küllap olete Kroonika sisuga hästi kursis, et teate nii väita? Aga muus osas - me oleme suhteliselt väike leht ja paraku igasse maailma paika ja kõigile tähtsatele sündmustele ei jõua. Selle vastu ei aita ükski vägi. Küll aga saame oma lugejatele soovitada kvaliteetse välismeedia lugemist. Olenevalt sellest, milliseid keeli valdate, on nii inglise-kui ka saksakeelne meediaruum väga rikkalik. Ja kui oskate vene keelt, saate lugeda ka seda, mis Vene sõltumatust meediast veel alles on.

Kadri Ibrus: Tere Noorkotkas, te ei too välja konkreetselt, mida on käsitletud eesti- ja venekeelses Delfis eri nurga alt. Minu sotsiaalteemade artikleid näiteks tõlgivad kolleegid ka vene keelde sellistena nagu nad on ja need pakuvad olulist huvi ka venekeelsetele lugejatele. Leian, et see protsess pigem lähendab eri ühiskonna kihte, kui vastandab neid.

Noorkotkas: Tere, kuidas suhtute olukorda, et eesti - ja venekeelne delfi käsitlevaid samu uudiseid eri nurga alt, pakuvad venekeelsele lugejale seda, mida nad ootavad, mitte mida neil vaja oleks integreerumiseks. Kas ühiskonna eri kihtide vastandumisest teenitav tulu on eetiline ja kuidas selline süsteem üldse ajakirjandusliku eetika valguses saab eksisteerida ?

Vahur Jeg: PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS !!! Soovin Teile objektiivsust, tolerantsust ja sallivust erinevate maailmavaadete ning arvamuste esitamisel. Minule tundub, et Delfi on muutunud Kroonikaks ning uudisi, mis on maailmas aktuaalsed peaaegu ei käsitleta. Eelmisel nädalal oli meist 320 km. kaugusel Peterburis majandusfoorum, kus oli osalejaid üle 120`lt maalt. Paljud meie EU ja NATO partnerid olid seal, aga meie lugejale pole see teema ilmselt eba oluline, sest temale serveeritakse pidevalt Idast tulevat sõjaohtu ja koostöö teema on tabu. Sama lugu pagulaste ja terrorismi käsitlemisega. Meie poliitikute rumalaid ja vastutustundetuid avaldusi avaldatakse, aga kui küsida, kas keegi Eesti poliitikutest oli Iraagi, liibüa, Süüria hävitamise vastu ja kas keegi neist on olnud terroristide maale toomise vastu? Kui nimetada asju oma nimedega, ehk et meie poliitikud on otsesed kaasosalised terroritegudes, siis selised kommentaarid kustutatakse või nad ei salvestu üldse. Kuhu kaob sõnavabadus, mida veel hiljuti nii ihaldasime ja ülistasime?! Samas, ha ha `l on see ju olemas ja tema rõvedused on justkui kivisse raiutud. MIKSE on liiga palju ja kõike ei jõua kirja panna, VEELKORD PALJU ÕNNE !

Tuuli Jõesaar: @PiretBCN. Mul on hea meel, et olete Eesti patrioot. Mina olen ka. Kas ma saan Teist õigesti aru, et Te kardate võõramaalasi ja tunnete end ebakindlalt? Meie ei karda! Eesti riik ja kultuur on heas seisus - meie lehes on ka mitmeid selleteemalisi artikleid ilmunud.

PiretBCN: Miks te väldite pidevalt oma artiklites sõna EESTLANE kasutamist? Kas see ei lähe vastuollu RAHVUSRIIGIS elamisega? Miks te kasutate vana ja ilusat terminit EESTIMAALANE mingis uues ja kummalises tähenduses? Mina mäletan veel, kui eestimaalaste (ehtsate eestimaalaste) vapid olid Tallinna Toomkiriku nurgas hunnikus. Praegu on nad Toomkiriku seinal. Kes on EESTI INIMESED? Kas (pool)umbkeelse füüsiline kohalolek Eestis, aga vaimne kohalolek kuskil mujal (nt Venemaal, Süürias või kasvõi mõnes nn. õhtumaises riigis) muudab ta Eesti inimeseks? Minu arvates mitte. Kas EESTIVENELASED on teie arvates ainult Eesti vanausulised või ka endised N.Liidu aladelt saabunud okupandid? Kas Jochen Peiper oli sellisel juhul prantsusesakslane? Kuhu on kadunud sõna MUULANE? 21.sajandi alguses oli see käibel lausa ülikoolides. Miks te muudate vägivaldselt ja meelevaldselt keelt?

Kadri Ibrus: Mis puudutab Putini n-ö pressikonverntse, siis eesti ajakirjanikud - ERR-ist - on seal käinud ja isegi küsimusi küsinud. EPL-il praegu Venemaal korrespondenti ei ole. Ja teine asi on, mida me seal tegelikult küsida saame. Ja mis n-ö vastuseid saame.

Tuuli Jõesaar: Aitäh, Chesterfield! Küsimus on täpselt mulle ja oskan Teile ka vastata. Hans H. Luik ei saa olla reptiil, sest reptiilid, nagu kõik teavad, ei ole kunagi punapäised. Samuti on teada, et reptiilid väldivad halle pintsakuid, samas kui Hans H. Luike on nähtud kandmas halli pintsakut. Reptiilid liiguvad liivasel pinnasel külitsi, kuid Hans H. Luike on korduvalt nähtud liivasel pinnasel täiesti normaalselt kõndimas. Samas reptiilide palkamist toimetuse meeskonda ei välista me üldse, kuna mitmekesisus on voorus.

chesterfield: Mida arvate teooriast, et teie suuromanik Hans Luik on reptiil? Kuidas välistate selle, et mõni reptiil teie toimetuses tööd saab?

Kadri Ibrus: Tere kõigile! Soovitan lugejatele teha pigem pikemaajalised digilehe tellimused, tuleb odavam. Inimesed tihti pöörduvad ka minu poole sooviga mõnda konkreetset lugu lugeda, soovitan siis ikka pigem kuu tellimus teha. Inimesed on siis tihti üllatunud, kui väikesed need pakettide hinnad tegelikult on.

Tuuli Jõesaar: Aivo Peterson - teie idee kommentaaride jooksvast väljast on väga hea! Aga peale selle: tahtmata sugugi kommentaaride tähtsust alahinnata, leian ma, et siiski peaks olema ka sisu, mida kommenteerida.

Aivo Peterson: Kui juba kord küsimiseks läks siis lubage Teile ka üks või paar soovitust. Võiksite koos Delfiga teha lausa oma kommentaaride nurga. Koha kus reaalaja aknas ilmuvad ekraanile kogu vastuvõetud/läbi filtri läbi lastud kommentaarid. Selline reaalajas liikuv rida kommentaaridest. Sest olgem ausad, just kommentaatorid on Teie digilehe arendavaks faktoriks. Vaadake ja mõelgem miks Postimehe omaga juhtus see mis juhtus. Vastasel korral põrutame Vaikivasse Ajastusse jälle taaskord sisse.....

Tuuli Jõesaar: Aivo Peterson - ma saan tõesti aru Teie soovist, et hea ajakirjandus oleks kõigile tasuta, aga paraku pole see võimalik. Ma ei tea, mis tööd Teie teete, aga usun, et ka Teie peate oma töö eest tasu küsima, ja seda isegi juhul, kui Te tegelikult annaksite oma tehtu hea meelega tasuta ära.

Aivo Peterson: Küsimus mis juba ammu vaevab! Kogu nende digilehtede lugemine on viidud absurdini. Isegi mõne tühise artikli lugemise eest muudkui maksa. Eriti aga selliste artiklite eest mis peaks olema iseenesest mõistetav ja Eesti rahvast hariv. Kas mitte just see pole üheks segavaks faktoriks miks meie rahvas muutub jätkuvalt poliitiliselt/sotsiaalselt harimatuteks, miks inimesed otsivad vastuseid hoopis alternatiivsetest infokanalitest ning miks jätkuvalt on langustrendis maksupõhiste artiklite külastatavus. Siin pole küsimus ju ainult mitte inimeste tänane suhteline vaesus vaid ka see et inimesed tunnetavad tihti südame ja tervest mõistusest lähtudes ära mõne staarajakirjaniku või täht-avaliku arvaja poliitilise- ühiskondliku kallutatuse..

Tuuli Jõesaar: Anonüümsele küsijale vastuseks. 1) Delfi ja Päevalehe paberlehe sisu on omavahel põimitud mitmekesistamiseks. Usun, et suudate MyDelfi rakenduse abil koostada oma huvidele vastava uudisvoo. 2) Kinnitan, et kommentaare kustutatakse vastavalt seatud tingimustele. 3) Kurb, et huvitava pealkirja tagant avastatud tasulise artikli eest maksmine Teile üle jõu käib, aga hetkel ei oska ma ka Teie murele kuidagi lahendust leida. Kindlasti on ärritav, kui näete midagi, mida tahaksite endale lubada, aga ei saa. :(

eid_1516ef9268effa: Tere Päevaleht! Pole teid kaua külastanud, umbes sealtmaalt kus hakkasite piirama kommenteerimisi ja muutsite lugusid tasuliseks. Sellest ka küsimused: 1. Miks te peidate enda artikleid delfi sisse st kui te tingimata tahate enda sõnumeid mässida makulatuuri, siis miks ei võiks see olla muust sodist äratuntavalt eristatud? 2. See kommentaaride piiramine, see on teil tegelikult valetamine - te küll jagate "tingimusi" millele teie hinnangul peaks kommentaar vastama, aga kustutate selle ka siis kui vastab esitatud tingimustele ent mitte toimetajate meelsusele. See on tülgastav ega ärata väljaande osas mingit usaldust. Kahjuks. Ühesõnaga - ärge valetage lugejatele, palun! 3. Kas tehniliselt poleks võimalik eristada tasulisi artikleid vabalt lugemiseks mõeldud artiklitest? Klikkimine on muidugi ajalehe "edukuse näitaja" ent tegelikult päris totter lahendus niiviisi lugejat lollitada. Ma tegelikult loodan ja soovin, et ükskord ärkab ka Päevaleht varjusurmast ning muutub taas lugejatele adekvaatse info edastamise kanaliks, kus pealkirjad vastavad sisule ja sisu omakorda on korrektselt ja vigadeta kirjutatud.

Aivo Peterson: Üks küsimus kah lisaks. Kas Eesti Päevalehe ajakirjanik võiks olla esindatud eelseisval üleaedse Venemaa Presidendi hr.Vladimir Putini maraton- konverentsil? Ehk oleks Eesti talupoja tarkuse põhimõttel parem kord ise oma silmaga järgi kaeda kui seda EU vasallriigina oma liitlaste isiklikest ihupropaganda kanalitest seda sada korda kuulata- lugeda?

Tuuli Jõesaar: Vastus Aivo Petersonile. Tänan õnnesoovide eest ja püüame edaspidigi olla adekvaatsed. Kinnitan, et keegi pole andnud kolme tilka verd mitte ühtegi sorti äärmuslastele. Oleme siin kaasaegsed ja terve mõistusega. Soovin sama teilegi!

Aivo Peterson: Kõigepealt loomulikult õnnesoovid ja uusi adekvaatseid töövõite! Miks adekvaatseid? Sest eelnenud aastate jooksul oli tunne et osa Teie ajakirjanikke on oma kolm tilka verd andnud igat masti äärmusvasakpoolsetele, sotsidele või igat masti kohalikele või ülemere tolerantsus-organisatsioonidele. Tänane maailm on ülikiires muutumises. Muutugem koos temaga ja oma tegemistes hoidkem fookuses ikka seda mis meid eestimaalasi ühendaks ning meie rahvuslikku areaali ning uhkust tõstaks esiplaanile. Edu Teie mansale...

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Aitäh teile jälgimast! Liigun nüüd Eesti Päevalehe hommikusele koosolekule, kus analüüsime, kuidas meil nädalavahetus veebis läks, kuidas õnnestusid laupäevane LP ning tänane Eesti Päevaleht. Siinse teatepulga annan nüüd üle Tuulile ja Kadrile uudistetoimetusest!

Karmen Raamat, turunduassistent: Töö on vallutanud isegi puhkeruumi. Eesti Päevaleht ja Ärileht teritavad oma pliiatseid homseks leheks.

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Täna on lugejail ja ajakirjanikel enim keelel ja meelel Londoni terrorirünnakuga seonduv. See oli traagiline sündmus ning kaastunne kõigi ohvrite lähedastele. Kurb on terrori juures see, et ühtpidi ei pääse me ajakirjanduses taoliste sündmuste kajastamisest - uudisväärtuse kriteeriumid on selgelt täidetud -, kuid teisalt on lai kajastus paraku terroristide n-ö äriplaani osa ehk nad arvestavad sellega. See on kurb paradoks, millele head lahendust pole. Või on?

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Kapten Schultz ja Kirjanik Aja, aitäh teile küsimuste eest, edastan need konkreetsete teemadega tegelevatele kolleegidele vastata.

Kapten Schults: Tere! Ja õnne sünnipäevaks! Et siis võib kõike küsida ja kõigest rääkida? Ühel päeval otsustasin saada Teie digilehe lugejaks. Ometi käin seal harva. Ei tea miks? Ega ma süüdista siin kedagi peale iseenda. Jah, ma mõtlen, (tõepoolest mõtlen) et juu siis minu isiklik tase ei küündi selleni alati, mis Teil pakkuda on. Eelistan Delfit, kuhu varem nii öelda oma jalgagi ei tõstnud. Aga viga pole, Teie artiklid on ka seal kõik kenasti saadaval. Ometi, olen kuulnud kuskilt, et igal ajalehel kujuneb välja oma kindel lugejaskond. Arvata võib, et sellise lugejaskonna tekkeks näeb kurja vaeva ka kogu toimetus. Kas on nii ja millisena Te Eesti Päevalehe lugejat ise ette kujutate? Kes ta on? Ise olen mõelnud, (andke mulle nüüd andeks, mis ma ütlen) et kui poleks kogu maailma vapustavaid terroriakte, siis Päevalehe lugeja hommikukohvi tassist ühegi uudise peale kohvitilka laudlinale kukkuda ei tohi. No natuke sinnapoole vist on? Vihjest kaugemale ei läheks. Kunagi Te vabanesite (ja vanajumal ise teab mis teid pidi) tohutu suurtest kommentaatorite hordidest. Muidugi, ega nad erilist väärikust ju võibolla Teie ajalehele just ei lisanud.... Jah, nagu ma olen isegi lugenud, minutaolistest oodati kunagi hoopis midagi muud. Aga välja kukkus teisiti. Ometi oleme jäänud. Miks seda vajalikuks peetakse? (imelik küsimus iseenesest aga siiski) Vähegi Eestis tuntud inimesed väidavad Reikopi ja teiste ringvaadetes kui ühest suust: Ei loe ega ise ei kirjuta!! Taolist seisukohta peetakse heaks tooniks. Kinnitamine on siiski muutunud naljakaks. Et siis, küsimus kõlab: Miks oli vaja meist nii ajakirjanduslikul kui ka kõige kõrgemal tasemel (nii võib öelda) lahti ütelda, ometi kõik selle pealtnäha alles jättes? Pahatahtlik ma pole olnud. Lihtsalt huvitab. Lõpetuseks ka paar päris konkreetset asja: Mis on saanud eestlastele vägagi korda läinud afganistani tõlgist, Omarist ja kuhu on kadunud too venelasest asüülitaotleja, häkkeritegrupi liige, kes meile siia saabus? Kuidagi liiga järsku on nendega seonduv ajakirjanike huviorbiidist välja jäänud. Või mulle lihtsalt tundub. Aga kõike head Teile ja ilusat päeva jätku!

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Tänase lehe juhtkirja eest tunnustan kolleegi Villut. Terrorist kirjutada on alati raske, sest kõik on justkui ära öeldud. Hea, et "terror Eesti moodi" piirdub 2017. aastal nõmmelaste Prügi-Uberile kutsutava pommirühmaga.

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Töötan Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuse juhina. Meie toimetusetöö on kirjutada juhtkirju ning toimetada lehe juhtkirjaveergu, samuti arvamuskülgi nii paberil kui veebis.

Maria Mägi:

Alo Raun, arvamustoimetuse juhataja: Tere ja head Eesti Päevalehe sünnipäeva kõigile ka minu poolt!

Kirjanik Aja: Küsimus veidi kitsamast ringist - miks ei ole Eestis ühtegi ausat autoajakirjanikku? Sellist kes toob välja autode miinused ja vead. Hetkel ei ole selliseid lugusid Eestist leidnud igatahes.

Urmo Soonvald: Mina praegu lõpetan, päeva peale tulen liinile veel ja veel. Luban, et päev pakub teile rõõmsaid üllatusi. Mina annan teatepulga arvamustoimetaja Alo Raunale, kes jätkab lugejatega suhtlemist ja meie igapäevaelu kirjeldamist.

Maria Mägi: Mäletate esimest pilti sellest riiulist? Kohv paneb rattad tööle, seega tassid kaovad kibekiiresti.

Urmo Soonvald: Rõõmus lugeja küsib: "Kellel tuli mõte pakkuda alla 10-eurose kuumaksuga digipaketti, mis annab viiele inimesele juurdepääsu kõigile grupi väljaannetele? Kuidas see pakett lugejate poolt on vastu võetud? Ja kas idee autor on saanud vähemalt tugeva käepigistuse, sest tegu on Eesti digilehtede maastikul loodetavasti läbimurdelise lahendusega?". Tore, et teile meie digiinnovatsioon meeldib. Seoses meie digimaailmaga arenguga oleme jaganud palju käepigistusi, aga palju on meil veel ka teha. Meie erinevad digipaketid on Eesti kõige suurema tellijaarvuga, aga me ootame veel suuremat kasvu nii pakettide kui üksikute lugude müümisel. EPLil on näiteks juba üle 25 000 digitellija. See teeb meid rõõmsaks.

Rõõmus lugeja: 'Kellel tuli mõte pakkuda alla 10-eurose kuumaksuga digipaketti, mis annab viiele inimesele juurdepääsu kõigile grupi väljaannetele? Kuidas see pakett lugejate poolt on vastu võetud? Ja kas idee autor on saanud vähemalt tugeva käepigistuse, sest tegu on Eesti digilehtede maastikul loodetavasti läbimurdelise lahendusega?

Urmo Soonvald: Piret küsis: "Kui saate kelleltki mingi huvitava info, kuidas te kontrollite, et see vastab tõele?". Muidugi kontrollime. Tavaliselt püüame läheneda inimesele või organisatsioonile, keda vihje puudutab. Mõnikord asume guugeldama, et püüda teisiti vihjele vastus saada. Eks iga kord on erinevad viisid teekonnal vihjest looks. Aga vihjed on meile olulised ja kui keegi tahab muuta ühiskonda läbipaistvamaks, siis kirjutage vihje@delfi.ee. Anonüümsus on garanteeritud.

Maria Mägi: Eesti kultuur on sõltumata ajastust alati olnud üks kõnetavamaid teemasid. Tasub kindlasti piiluda arvamusküljele!

Piret: Kui saate kelleltki mingi huvitava info, kuidas te kontrollite, et see vastab tõele?

Urmo Soonvald: Paar soovitust veel ka nädalavahetusest, sest küllap paljud asuvad alles täna LPd lugema: Kivirähu kolumn + Ingrid Veidenbergi intervjuu Kare Kauksiga + Raul Ranne lugu Kristiina Ehiniga + Karoliina Vasli tekst koolilõpureisidest + Irmeli Karja toimetatud kodu-küljed. Leidke täna ka nendeks veel aega.

Urmo Soonvald: Sotlane küsib: "Postimehe Tegijad sõidavad ülikallite BMW-de ja Jaguaridega, milliseid ametiautosid kasutavad teie tipptegijad?". Mina käin tööl trammiga. Ametiautod on meil tavalised, glamuurist on asi kaugel.

Urmo Soonvald: S küsib: "Miks ei kajastatud äsja lõppenud Bilderbergi grupi kohtumist? Maailma mõjuvõimsamate inimeste kokkutulek peaks ju uudisekünnist ületama või on see teie jaoks sama tavaline kui, et tädi Maali käis eile poes?". Veebis oleme seda kajastanud, lehes tõesti veel mitte. Olen selle grupi kohta lugenud raamatut, kuid kahjuks on see kõik jäänud väga müstiliseks ja ka arusaamatuks. Arutame täna, et äkki peaks laupäevalehes LPs tõesti sellesse maailma kaevuma.

Urmo Soonvald: Mart küsib: "Miks te ajakirjanikud usuvad migrantidesse?". Me usume inimestesse ja püüame eelarvamustesse suhtuda ratsionaalselt. On valdkondi, kus emotsioonid viivad kiiresti tupikusse.

S: Miks ei kajastatud äsja lõppenud Bilderbergi grupi kohtumist? Maailma mõjuvõimsamate inimeste kokkutulek peaks ju uudisekünnist ületama või on see teie jaoks sama tavaline kui, et tädi Maali käis eile poes?

Urmo Soonvald: Paar soovitust tänase Eesti Päevalehe lugemiseks: Raimo Poom kirjutab, kas ja kuidas terror Londonis mõjutab neljapäeval toimuvaid valimisi; Lauri Tankler loos spetsid imestavad, et Eesti rentis EL eesistumise ajaks küsitava turvalisusega Huawei telefone; Mihkel Tamm analüüsib, miks seksuaalkurjategijate ravisüsteem on ebaõnnestuud; Urmas Jaagant usutles ERRi uut juhti ning sai temalt mitmeid väga julgeid vastuseid; Romet Kreek on kuulanud investeermisguru Alexander Elderi tarkusi; arvamusküljel arutab Marek Tamm rändeajastu ja eesti kultuuri üle; Mari Peegel mõistatab koos Marge-Marie Paasiga empaatia tajumise üle kunstiteose kogemisel; spordis on kaks suuremat lugu (nagu ikka esmaspäeval) - Andres Vaher ja Dannar Leitmaa kirjutavad jalka meistrite liiga finaalist ning Märt Roosna toob Montenegrost lugejateni vollemeeskonna heitlused maailmaliigas. Soovitan neid kõiki!

Maria Mägi: Tükkike uudiseid aastast 1919. Teisisõnu saage tuttavaks Eesti Päevalehe vanema vennaga.

sotlane: Postimehe Tegijad sõidavad ülikallite BMW-de ja Jaguaridega, milliseid ametiautosid kasutavad teie tipptegijad?

mart: Tervitused! Miks te ajakirjanikud usuvad migrantidesse?

Maria Mägi: Peanupukesed kerkivad! Meid on juba päris palju. Õitsema on löönud nii Ärileht kui ka Sport, rääkimata Eesti uudistest.

Urmo Soonvald: Kristel Pariisist küsis: "Tere ja õnne. Küsimus selline, miks Eesti Päevaleht ei taha avalikult kinnitada et nad on vasakliberaalne väljaanne, nagu The Guardian, Politico jne?". Me ei saa kinnitada seda, kes me ei ole. Kui me tahaks poliitiliselt end 100% määratleda, siis me vaidleks toimetuses mitu päeva ja ikka jääksime määratlemata... Eestis on mitmel põhjusel end väga raske poliitilisel maastikul või poliitiliste väärtsute kaudu määratleda ja ma ei usu, et seda oleks ka vaja. Me hoiame inimeste ja terve mõistuse poole. Mõnikord võib see kattuda vasakliberaalidega, mõnikord paremliberaalidega, mõnikord oleme täiesti keskel ja mõnikord oleme pidanud mitu korda juhtkirja teemat vahetama, sest pole leidnud konsensust. Ja just see mulle meeldibki. Erinevad vaated on meie tugevus ja erinevus muudab meid lugejatele põnevamaks ning vähem etteennustatavaks.

Urmo Soonvald: Head lugejad, ootan ka teie küsimusi Eesti Päevalehe, meie ühistoimetuse ja Eesti elu kohta.

Urmo Soonvald: Lubasin eile õhtul, et ootan küsimusi, et neile kohe hommikul vastata. Neist üks kõlas nii: "Palju õnne EPL`i sünnipäeva puhul. Minu küsimus: Te olete ajakirjanikuna näinud nii palju. Alates Eesti poliitikast kuni sportlaste keeruliste saatuste ja meelelahutusmaailma tähtede tõusu ning langusteni. Kas on midagi, mis teid selles ametis veel üldse üllatab ja kui jah, siis mis?" Muidugi ma suudan üllatuda, ja seda lausa iga päev. Iga sündmus ja sellele järgnev reakstioon on eriline, kuigi võib tunduda, et kogu meie elu käib läbi koopiamasina. Emotsioon on meie töös väga tähtis ja kui ühel hetkel on emotsioon kadunud, on ajakirjanikuametit ka väga raske pidada. Emotsioon hoiab elusana ja mõtlevana. Seni mul on õnnestunud rutiini lämmatavast ämblikuvõrgust end eemal hoida. Aga üldiselt imestan, et suudan jätkuvalt üllatuda väiklusest, rumalusest, ärategemisest ja silmakirjalikkusest.

Urmo Soonvald: Tere, hea lugeja! Palju õnne nii teile kui meile Eesti Päevalehe sünnipäeva puhul. Ja kindlasti palju õnne ka Postimehele, kus tähistatakse täna väljaande 160. sünnipäeva.

Maria Mägi: Hea lugeja, on aeg teha väike sõrmesoojendus ja klaviatuuritest. Peatoimetaja Urmo Soonvald hakkab kohe-kohe vastama teie küsimustele. Nagu mainitud ennegi, siis küsida võib kõike, mis vähegi huvitab.

Maria Mägi: Vahemikus 7.30-7.45 saabus toimetusse ka sünnipäeva laps, kuid tegi seda nii vaikselt, et kehvem kõrv ei kuulnudki, kuidas ta sisse astus. Fotol avabki end meile tänane kangelane!

Maria Mägi: Nagu igas korralikus kodus, on ka meil au sees kööginurk. Jätke see vaatpilt meelde, sest umbes tunnikese pärast räägib just see riiul ära, kui paljud on jõudnud oma töökohtadele (juba enne tegelikku tööpäeva algust).

Maria Mägi: Natukene veel hommikusest rutiinist. Kell 5 algab hommikutoimetaja tööpäev, mil ta vaatab üle nii Eestis kui välismaal toimunud sündmused ja teeb nad mõstagi ka lugejatele nähtavamaks. Sisuliselt vastutab hommikutoimetaja selle eest, et ükski oluline uudis ei jääks vaatamata varajasele hommikutunnile lugejatele kättesaamatuks. Hiljemalt kell 6.10 liitub Kadiga peatoimetaja Urmo ja nii igal tööpäeval! Kaks minutit enne seitset saabub aga välisuudiste toimetaja Lauri Laugen. Alati konkreetne, kuid väga abivalmis.

Maria Mägi: Just nii näeb välja meie toimetuse süda praegu. Alustame vasakult. Saage tuttavaks Kadi, kellest on juba olnud põgusalt juttu. Tema on meie hommikuhaldjas. Keskel on näha meie imearmsa assistendi Pille peanuppu. Pillet muuseas, pole mitte keegi kunagi näinud halvas tujus. Lisaks oma põhitööle muretseb ta ka selle eest, et ükski toimetuse töömesilane ei langetaks iialgi oma kaalu. Selleks on tal omad väga koogised võtted. Vasakul on aga peatoimetaja Urmo Soonvald, kes muuseas võtab juba üsna pea blogi enda kätesse!

Kristel Pariisist: Tere ja õnne. Küsimus selline, miks Eesti Päevaleht ei taha avalikult kinnitada et nad on vasakliberaalne väljaanne, nagu The Guardian, Politico jne?

Maria Mägi: Tegelikult alustab toimetus tööd siis, kui kukk alles valmistub kiremiseks. Kell 4.45 saabus majja esimene elanik, kelleks on meie hommikutoimetaja Kadi! Just tänu temale on varasemad ärkajad, eesotsas hommikukuulutajast kukega, saanud kätte esimese portsu värskemaid uudiseid.

Maria Mägi: Tere hommikust, armsad lugejad! Kell on saanud täpselt 7 ja nagu lubatud alustame oma töist, kuid kahtlemata lõbusat sünnipäeva teekonda.