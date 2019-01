„Otsime spetsialisti. Nõus iga hinnaga!”

Kui kümme aastat tagasi vajas spetsiaalset abi umbes 7–8% lasteaialapsi, siis möödunud õppeaastal juba 23% ehk iga neljas või viies lasteaialaps. Kuigi osaliselt on see statistiline kasv põhjustatud sellest, et abivajavaid lapsi lihtsalt märgatakse ja diagnoositakse paremini, möönavad spetsialistid, et probleemidega lapsi on tõesti varasemast rohkem.

„Kindlasti on rohkem,” kinnitab Tallinna haridusameti kauaaegne juhataja Andres Pajula. „Ja need lapsed on palju raskemad kui varem.”

Pajula nendib, et kahjuks on tänapäeval palju lapsi juba väga varajases eas katkise psüühikaga ja nende laste probleeme lahendada on väga keeruline. Haruldane pole Pajula sõnul seegi, et lapse probleemid on põhjustanud need, kes peaksid teda kaitsma, ehk tema vanemad. Küll hoolitsetakse liiga intensiivselt või vastupidi, jäetakse laps hooleta, tihti on süüdi rasked peresuhted või kole lahutus.