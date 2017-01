Möödunud aastal sai päästeamet ligi 26 000 väljakutset. Uppus 45 ja tules hukkus 38 inimest, kuid ligi 400 inimest päästeti.

Päästeamet päästis 2016. aastal kokku 383 inimest, selgus päästeameti aasta kokkuvõttest. Mullu uppus 45 inimest ja oli 786 tulekahjut, milles hukkus 38 inimest. Ameti peadirektor Kuno Tammearu kinnitas, et sel on nende jaoks märgiline tähendus: kolmel varasemal aastal oli hukkunuid üle 50, nüüd esimest korda alla 40. Tammearu märkis, et ennetustööd on tulesurmade vähendamise nimel tehtud alates 2006. aastast. „Vaja oli murrangut ja nüüd oleme selle saavutanud,” rõõmustas ta.