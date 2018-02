Päästeameti juht: kui Läti ja Leedu maksavad oma päästjatele keskmist palka, peaksime seda suutma ka meie

Päästjad on oma keskmiselt 885-eurose kuupalgaga riigisektori kõige madalamat tasu saavad töötajad. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu soovib järgmise aasta eelarvest saada kuus miljonit eurot lisa, et päästjate palk jõuaks järele kiiresti eest ruttavale Eesti keskmisele palgale.

Viimased aastad on näidanud, et päästetöötajate arv ei kasva eriti. Kas tööjõudu pole vaja või ei soovita teile tulla?

Praegu töötab päästeametis umbes 2100 inimest. See hulk ei ole eriti vähenenud, viimase viie aasta jooksul ehk saja inimese võrra ja seda üldise vähendamise tõttu. Osal aastatel on olnud kohustus arvu mingil määral vähendada. 2016. aastal oli kärbe, koondasime 26 eri taseme juhti ja vähendasime ka nende arvu, kes ei tööta komandodes. Koondamise eesmärk on olnud alles jäävate töötajate natuke kõrgem tasu. Aga me ei ole koondanud komandodes. Sellesse võrgustikku ei saa vähem töötajaid jätta, sest siis pole päästetöödeks piisavalt inimesi. Elupääste tagamiseks peab olema minimaalselt kolm, hea oleks neli päästjat. Me oleme kaalunud oma võimalusi, aga me ei saa sealt väga palju vähendada.