Päevalehe kultuurireporter läheb John Malkovichi nimel kasvõi maailma ääreni

Teistkätt on suurkujud pigem vastand Keiu meelisteemadele: „Selles mõttes olen halb ajakirjanik, et klikid mind ei huvita.“ Talle on alati meeldinud kultuuritegijad, kelle tegevusvaldkonnad on laiema avalikkuse ees sageli varjul, underdog’id, nagu ta ise ütleb: „Küsimus pole kuulsuses või veel tundmatute tegijate kuulsakssaamises. Soovin, et pildis oleksid inimesed, kes teevad oma asja õhinaga, näevad väga palju vaeva ning seda kõike suurema kultuuriraha toetuseta.“

Kultuuri definitsioonile pole just kerge tõmmata piire. Valdkond on palju laiem, kui teater, muusika, kunst ja kino. „Aasta eest tegime erikülje alkoholikultuurist. Mitte purjutamine pole selle kultuuri keskmes, vaid maitsed ja ajalugu, mis erinevate jookidega kaasas käib,“ pakub Keiule huvi veinimaailm, mille eripärasid on ajalootunnetuseta raske tajuda. „Mahaniidetud nõgeste lõhnal puudub tähendus, kui seda maal vanaema juures ei ole tundnud.“ Kultuur on kõikjal, teisiti lihtsalt ei saa.

