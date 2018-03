Päevalehe lugeja: tahan adekvaatseid uudiseid, paberleht on hea

Värske, üle tuhande vastajaga lugejauuring tõi välja selged põhjused, miks Eesti Päevalehe tellijad armastavad lugeda just paberlehte.

Eesti Päevalehe lugejad on elanud lehega tihti pikka aega koos ja vägagi kursis, millise kvaliteediga väljaannet nad tellivad.

"Kunagi tellisin Noorte Häält, siis Hommikulehte ja nii on see aastate jooksul jätkunud. Olen hommikul esimene ärkaja ja ei saa seetõttu raadiot kuulata (pere magab), seega on paberleht varahommikul hea infoallikas."

Kiidetakse ka lugusid, mis avavad Eesti elu pahupoolt, avalikustavad korruptsioonijuhtumeid, paljastavad onupojapoliitikat. "Väga naelapea pihta oli nt Viimsi vallas toimunud omade jopede rahastamise lugu (EPL 05.02.2018). Oleks muidugi hea lehest lugeda, kuidas sellised aferistid üleüldse niipalju hääli koguvad," leidis üks ammune Eesti Päevalehe sõber.

Paberleht on paljudele päästerõngaks ka tänapäeva nutiuputuses. "Tahan adekvaatseid uudiseid! Kuna töötan päev läbi arvutiga, on paberlehe lugemine hea vaheldus."

Missugune võiks olla sinu põhjus tellida koju ajaleht? Vahest see, et Eesti Päevalehte teevad meie ajakirjanduse kõige teravamad pliiatsid, paljude ja paljude auhindadega pärjatud inimesed.

