Päevalehe lugejauuring: kõik on arusaadav ka lihtsale inimesele

Äsjases, üle tuhande vastajaga küsitluses said Eesti Päevalehe tellijad öelda, mis on neile paberlehe juures oluline.

Keeruliste sõnumite maakeelde tõlkimine, millega moodsa aja lühilausete maailmas sageli kimpu jäädakse, on Päevalehe tugevamaid külgi. Seda meelt on suur hulk lugejaid, kes kiidavad lisaks paberlehe lihtsalt haaratavat struktuuri. "Tean täpselt, kus on juhtkiri, kus kultuurikülg, kus arvamusartiklid. Ja meeldib, et igal hommikul kell kuus on ta postkastis ja saan seda hommikukohvi juures lugeda," ei unusta üks vastanuist jagada oma sümpaatiat ka usinatele kirjakandjatele.

Sama lihtne kui Päevalehest aru saada, on seda tellida ja anda head asja vahel ka teistele lugeda (paberlehe eelis!). Uuringus osalenu kirjutab: "Minult laenavad seda lehte ka tuttavad. Ehk ei raatsi tellida, mine tea?"

Tuttavatele ja teistele, kes ise lehte tellida ei täi, võib edasi öelda, et Päevalehe tellija saab paberlehe koju kätte poehinnaga võrreldes 63% soodsamalt.

