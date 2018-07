Eile ilmunud lugu mehest, kelle endine abikaasa ja laste ema raiskab tema makstavat 500-eurost elatissummat ilusalongidele, vallandas teiste isade kirjade laviini. Seejuures ei kannata mitte elatisvõlglased, vaid need, kes tunnevad, et elatise määraga on neile liiga tehtud – mündi teine pool on miinimumpalgast sõltuv elatismäär.