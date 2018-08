„Palun juurde kümme eurot, et osta raamat.” Hooldekodusid vaevab krooniline rahapuudus

Selle vanainimese mõistus on selge. Ta arvutab ise oma rahaasju: kui palju tal seda on ja mida ta saab osta. Ta on sõbralik, tal pole tülisid teiste hooldekodu elanikega. Kohus veendus, et ta on väga rikka sõnavaraga ja tal pole probleeme eneseväljendusega. Tema teadmised on väga head ja näitavad suurt lugemust.