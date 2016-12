Valga linnapea Kalev Härk seletas, et iga praeguse omavalitsuse territooriumile jääb üks teeninduskeskus.

Valga linnapea Kalev Härk seletas, et iga praeguse omavalitsuse territooriumile jääb üks teeninduskeskus. Foto: Vallo Kruuser

Omavalitsused, kel on ühinemisläbirääkimised edukalt lõpetatud, peavad hakkama ette valmistama uute omavalitsuste tehnilist poolt. On vaja leida kasutus üle jäävatele hoonetele, vahetada kohanimetähised, liita kodulehti ja tellida uued sümbolid.

Aasta lõpuga saab ümber tähtaeg, mille jooksul said Eesti kohalikud omavalitsused vabatahtlikult ühineda. Enamik neist jõudis ka kokkuleppele. Need, kel kaaslased leitud, saavad uuel aastal hakata juba ühinemistega kaasnevaid tehnilisi küsimusi lahendama: uued omavalitsused peavad leidma kasutuse ülejäävatele vallamajadele, vahetama välja kohanimetähised maanteedel, samuti vajavad uued vallad ühiseid sümboleid ja veebilehti.

Rahandusministeeriumi haldusreformi kommunikatsioonipeaspetsialisti Karel Hanni sõnul on haldushoonete kohta tehtud kokkulepped suuresti juba ühinemislepingutes ja nende järgi saavad senistest vallakeskustest enamjaolt teeninduskeskused. Hanni tõdes siiski, et senise praktika järgi pole kõik loodud teeninduskeskused jätkusuutlikud ja aja jooksul leitakse ruumidele mõni teine otstarve. Näiteks kasutatakse neid edaspidi postkontori või noortekeskusena. „Rahandusministeeriumil pole infot, et mõni hoone tühjaks ja kasutuseta jääks,” kinnitas Hanni.