Pärast suvepuhkust nõutakse Savisaarele uut terviseekspertiisi

Eile kiirabiga kohtust haiglasse viidud Edgar Savisaar kohtusaali ei jõudnudki.

Savisaare protsessi kolmas istungipäev lõppes enne, kui alata jõudis. Prokurörid, kohtunikud, advokaadid, enamik süüdistatavaid ja ajakirjanikud oli kell kümme hommikul istungiks valmis, ent puudu oli peategelane Edgar Savisaar.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs palus kohtunikult viis minutit lisaaega, et kohtualuse arst Peep Põdder saaks kontrollida Savisaare seisundit, ja läks kohtusaalist välja. Veidi üle viie minuti pärast tuli Nääs tagasi ja teatas, et kõrge vererõhu ja kiire pulsi tõttu palus Põdder kiirabi kutsuda ja Savisaar haiglasse viia. Nõnda kohtunik Anne Rebane tegigi. Ta helistas kõikide saalisviibijate ees lauatelefonilt kiirabisse. Pärast meedikute kohale jõudmist sai peagi teatavaks, et Savisaar viiaksegi haiglasse ja istungit jätkata ei saa.