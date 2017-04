Parempoolsete erakondade ellujäämine selgub sügisestel valimistel

Vabaerakonna ja IRL-i uutel esimeestel seisab ees pingeline võitlus erakondade püsimajäämise nimel.

Eile valis Vabaerakond suure häältesaagiga uueks esimeheks ainsana üles seatud Artur Talviku. Mais saab uue esimehe IRL, seni on kandideerimisest teatanud Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder. Kahe nädala eest toimusid erakonna esimehe valimised ka EKRE-s, seal jäi kõik endiseks: esimeheks valiti viiendat korda järjest Mart Helme.

Hoolimata ennustustest EKRE toetuse peatse languse kohta on viimaste erakondade populaarsusküsitluste järgi just EKRE ainus parempoolne erakond, kelle toetus on valimiskünnisest ohutus kauguses. Vabaerakonna seis on mõnevõrra ohtlikum ja IRL-i seis on ammu alarmeeriv. See panebki küsima, kas ja millised võimalikud muudatused seisavad parempoolsete erakondade seas ees.