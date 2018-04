Pärnu katsetus näitas, et koduvägivallale saab reageerida kiiremini ja paremini

Paistab, et kiirem ja paindlikum lähisuhtevägivallale reageerimine, ametkondade varasemast tihedam koostöö ja põhimõte, et (võimalik) vägivallatseja eemaldatakse kodust, on saavutatavad eesmärgid ja peaksid saama rutiinseks. Sellisele järeldusele jõudsid eile Pärnu korraldatud pilootprojekti tulemusi analüüsinud ministeeriumite, ametite ja kohaliku omavalitsuse esindajad.