Pärnu linnapea: Pärnu probleem on selles, et talvel on üür paarsada, aga suvel tuhat eurot kuus

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütleb kõigepealt, et juba kaks suve on olnud kehv ilm ja see aasta peab ju veidi parem tulema. Siiski ei paista ilm teda palju morjendavat, sest viletsast ilmast hoolimata käiakse Pärnus üha rohkem.

Ehkki turistide üldarv suureneb, kirjutas Pärnu Postimees aprilli alguses, et Soome turiste jäi mullu vähemaks. Miks?

Jah, Soome turiste jääb vähemaks. Soomest tuleb siia puhkama pigem pensioniealine, kuidas seda nimetataksegi... pantrite põlvkond. See põlvkond jääb järjest vanemaks ja noortel on kiire. Noored tahavad reedel tulla ja pühapäeval minna, aga Pärnusse ei saa nii tulla. Kui lennujaama ei ole, valib see maksejõuline noorpere koha, kuhu saab paari tunniga. Sellepärast olemegi lennujaama eest nii hirmsasti võidelnud.