Karl Vaino ja Vaino Väljase ihukaitsjana töötanud mees lükkab ümber CIA memod atentaatide kohta.

Ants oli Karl Vaino ihukaitsja 1986. aastast. „Aga tean väga hästi ka eelnenud elu. 1978. aastast tean, kuidas toimusid võimuvahetused ja muud asjad,” märgib Ants, vihjates oma varasemale töökohale KGB-s. „Jutud Vainole atentaadi tegemise kohta ei vasta absoluutselt tõele. See on rahvaluule ja kuna tol ajal ringles erinevaid jutte, siis ilmselt need sattusidki raportisse,” sõnab Ants.