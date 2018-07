Veel ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri ametis oleva Urve Palo taandumine sellelt kohalt ja lahkumine sotside erakonnast on tekitanud hulga elevust nii koalitsioonis kui ka opositsioonis. Võimuliidu jaoks on see küsimus, kas niigi väike ülekaal parlamendi saalis võib jääda veel ühe hääle võrra väiksemaks. Opositsioon just seda loodab ja kindlasti selle saavutamiseks tegutseb.