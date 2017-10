Patsiente ahistanud psühhiaater oli kuus aastat tagasi vägistamissüüdistusega uurimise all

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, et Tartu erakliiniku Ambromed psühhiaater Lembit Mehilane ahistas naispatsienti. Kliiniku juht Jelena Põldsam selgitas juhtunu pärast kaevanud patsiendile, et on teadlik, et Mehilase töömetoodika pole noorte naiste jaoks sobiv, mistõttu nad ei lase sekretäridel noori naisi tema vastuvõtule panna.