Pea 40% Keskerakonna Tallinna kandidaate saab oma palga linnalt

Saunadirektorid, linnaametnikud, sotsiaalkeskuste töötajad, koolidirektorid, lasteaednikud, spordikeskuste töötajad, sekka mõni meditsiinitöötaja. See on väike loetelu töötajatest, kes hakkavad kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna Tallinna nimekirjas valijate hääli püüdma.

Huvitavaks teeb nende elukutsete esindajad asjaolu, et kõik nad on kas täielikult või osaliselt Tallinna linna või mõne linnaasutuse palgal. Nimekirjade analüüs näitab, et ligi 40% Keskerakonna nimekirjas kandideerijaid töötab linnasutustes või saab tasu linnaettevõtete nõukogudest.