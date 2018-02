Pärast eelmise aasta maksulaekumiste avalikustamist keskendus avalikkus sellele, kui palju täpselt alkoholiaktsiisi on laekunud, õigemini kui palju on seda piirikaubanduse tõttu laekumata jäänud. Selle kõrval jäi aga pea märkamata, et valitsus pani eelarvet koostades mööda veel ühe maksusummaga, ja koguni 35 miljoni euroga.