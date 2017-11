Pealinn ja riik alustavad pikka vaidlust riigigümnaasiumide loomise üle

Novembri keskel jõudis Tallinna linnavolikokku dokument, millega linn ja haridusministeerium on sõlminud kokkuleppe rajada Tallinna kuni kolm riigigümnaasiumi. Nendega kavatsetakse pealinna luua vähemalt 2000 õppekohta. Koostöölepe ei tähenda sugugi, et kõik läheks edaspidi kindlasti sujuvalt, kuigi nii pealinnas kui ka riigis on nüüd võimul Keskerakond. Suurimaid vaidlusi ähvardab põhjustada see, mis koolid saavad ka edaspidi ise oma gümnaasiumi pidada.