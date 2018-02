Peaprokurör: kui kõik perevägivallast rääkisid, siis meie võitlesime sellega

Kui eelmisele aastale tagasi vaadata, siis mis hinde te prokuratuurile panete?

Jaanuari nõupidamisel esitasin sama küsimuse meie juhtivatele prokuröridele. Hinded pandi kümne palli süsteemis enamasti kuue ja seitsme kanti. Mu enda hinnang on sama. Meie konkursid on populaarsed ning see on hea, kui kõnes osavad ja juuras tugevad noored tahavad saada prokuröriks ja seista õiguse eest.