Septembri alguses oli Tallinna vanalinnas rüütliordude muuseumi ruumides üsna palju elevust, sest sai kinnitust, et muuseumi kogudes on veelgi uhkem ese kui seni arvatud. Moskva Kremli muuseumi faleristika osakonna juhi Ljudmila Gavrilovaga tehti selgeks, et muuseumi väljapanekute seas on aumärk, mis kuulus Vene tsaarile Peeter I-le.