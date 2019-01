Peksjad, vargad, pedofiilid. EKRE liikmeskond kubiseb kurjategijatest

Ühel 2007. aasta septembripäeval pani Mart Heinvee lapseootel elukaaslase seina äärde seisma sõnadega: „Vaatame, kuhu see löök tabab, kas näkku, makku või vastu seina.” Seejärel lõi ta rusikaga vastu seina ja ütles elukaaslasele, et rasedat ta ei löö ja peksa saab naine pärast seda, kui on sünnitanud. Arvestades Mart Heinvee eelnevat käitumist, oli elukaaslasel alust karta ähvarduse täideviimist. 2008. aasta 23. juuli õhtul võttis Heinvee oma elukaaslasel kõrist kinni ja lohistas ta korterist välja, põhjustades valu. Sama aasta 5. detsembril lõi Mart Heinvee korduvalt elukaaslasele lahtise käega näo ja kukla piirkonda, seejärel ühe korra rusikaga nina piirkonda, millega tekitas tervisekahjustused – peaaju vapustuse ja peapõrutuse.

Ülaltoodu pärineb EKRE kurjategijast liikme kohtutoimikutest. Kokku on Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas 264 seadusrikkujat. Täpselt pooled neist on sooritanud räige kuriteo. Ligi poolesajal ekrelasel on praegu kehtiv kriminaalkaristus.