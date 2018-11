Pere soovib puudega noortele maja ehitada. Riik ei tule vastu

Liina esmasündinul Johannal (nimed muudetud – toim) on liitpuue: tüdruk sündis mõõduka vaimse alaarenguga, paberite järgi on ta täiesti pime. Kaks aastat enne seda, kui Johanna lõpetas puuetega lastele mõeldud Tallinna Heleni kooli, panid Liina ja ta abikaasa Johanna sotsiaalkindlustusametisse järjekorda, et ta saaks ööpäevaringset erihooldusteenust. See tähendaks, et Johanna oleks omasuguste seltsis, kuid talle osutataks väga vajalikke teenuseid.

Liina murdis pead, mis saab lapsest pärast Tallinna Heleni kooli, kus tegeleti pidevalt ja järjekindlalt sellega, et Johanna oskused areneksid.

Ehk just seetõttu tegi Liina aasta enne Johanna kooli lõpetamist sotsiaalkindlustusametisse (SKA) päringu: mitmes on minu laps järjekorras?