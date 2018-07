Perearst: suvel on unehäireid tavapärasest rohkem

Kuidas palavus perearstikeskuse tööd mõjutab?

Kõige hõredam pöördumiste aeg on juuli ja augusti esimesed nädalad. Ka see peab praegu paika. See-eest on palju telefoni- ja meilikonsultatsioone, kus küsitakse nõu: mida sellise kuumusega ette võtta? Tühistatakse vastuvõtule tuleku aegu, sest ei saa kodunt välja tulla.