Perearsti nõuandeliini projektijuht Klarika Kallikorm ütleb, et inimesed pöörduvad nõuandetelefonile alles siis, kui on juba kiire haigla valvetuppa või tuleks kohe eri- või perearsti poole pöörduda. Foto: Karin Kaljuläte

Perearsti nõuandetelefon on puhvertsoon, mis aitab tervisehädalistel vahet teha.

Eesti Päevaleht tõi üle-eelmisel nädalal avalikkuse ette kiirabitöötajate mure, et tipptasemel varustuses meedikud peavad tegelema pisiväljakutsetega, sest inimesed ei pääse perearsti juurde või erakorralise meditsiini osakonda (EMO) või eelistavad mugavat ja kiiret kiirabi. Õhtusel ajal, kui perearstid on vastuvõtu lõpetanud, on perearsti nõuandetelefon puhvertsoon enne kiirabi kutsumist või EMO-sse pöördumist.

Päevasel ajal küsitakse telefoninumbril 1220 nõu keskmiselt 30 korda tunnis, ent kella kuuest õhtul on kõnesid tunnis juba 45. Nädalavahetustel, kui enamik perearstikeskusi on kinni, on helistajaid kohe hommikust peale rohkem ja nõu küsib poolsada inimest tunnis: kõne pea iga minuti kohta. Nõuandetelefonil on igal ajal valves kuni seitse õde või arsti ja ööpäevas võetakse vastu ligi 660 kõnet.