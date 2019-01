Perearstist võib saada kiiritaja

Tõstamaa perearst on aastaid võidelnud õiguse eest kasutada kiirgusseadmeid ja osutada seni eriarstide pädevusse kuulunud esmase diagnoosi teenust. „On väga raske leida radiograafiatehnikut, kes nupule vajutab,” ütleb Madis Veskimäe, et nende väljaõpe on pikk ja tavaliselt töötavad nad haiglates. „Tehnikud on ka väga ülekoormatud ja läbipõlenud, siit see möödunudkevadine skandaal, kui patsient unustati paariks tunniks MRT-seadmesse,” kommenteerib Veskimägi. Ta püüdleb lihtsalt tööde jaotamist ja koostööd ning seda, et lihtsamad uuringud tehtaks suuremates perearstikeskustes.

Uus eelnõu, mis soovib muuta senist tervishoiu korraldamise seadust, ei laseks ainult senise üldarstiharidusega Veskimäel erimasinaid kasutada. Nende jaoks nõutaks täienduskoolitust, mida Veskimägi praegu avatud kõrgkooli kaudu Tartu tervishoiukõrgkoolis läbib. Ta ise ütleb, et on seal õppinud umbes aasta, kuid saaks kõik need teadmised ka kiiremini, kui need näiteks paarikuisele õppele koondada.