Pereisad, askeetlikud prouad, 80-ndates vanahärrad. Eesti HIV-positiivsete portreed

Kui palusime iga päev HIV-haigeid vastu võtval nakkusarstil Kersti Kingil tüüpilist patsienti iseloomustada, jäi ta hätta. Tema juures käib läbilõige Eesti kirjust ühiskonnast.

„Patsiendid on aja jooksul muutunud. 15 aastat tagasi nägi patsient välja veidi räsitud, oli kui elu hammasrataste vahele jäänud – need olid enamasti narkosõltlased. Tänapäeval tuleb vastuvõtule täiesti tavaline inimene, kes enamasti on nakkuse saanud sugulisel teel. Ta ei suuda uskuda, et on nakatunud, ja on mures, sest HIV-ga kaasnevad stigmad – oled märgistatud ja ühiskond ei kiida seda heaks,” ütles Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) nakkuskliiniku polikliiniku juhataja Kink.