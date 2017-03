Perevägivalla ohvrid võivad kohtusse minekust loobuda, kui pole kindlad, et saavad endale õiguslikku esindajat lubada.

Fotolavastus: Argo Ingver

Minister Ossinovski ettepaneku elluviimine eeldab ka advokaatide koolitamist.

Kuu alguses saatis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski justiitsminister Urmas Reinsalule kirjaliku ettepaneku hakata pakkuma riigi õigusabi automaatselt ja tasuta kõikidele naistevastase ja perevägivalla ohvritele.

Praegu on perevägivalla ohvritel riigi tasuta õigusabi keeruline saada, sest see oleneb kannatanu majanduslikust olukorrast, mille hulka arvestatakse ka teiste pereliikmete sissetulek ja vara. Seetõttu ei saa riigilt tasuta õigusabi naine, kelle vägivallatseval mehel on piisavalt suur sissetulek.