Riigikohus otsustas eile, et ei võta menetlusse kaebust kohtuotsuste kohta, millega mõisteti korruptsioonisüüdistustes õigeks Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) endine juht Tõnis Allik ja süüdi haigla endine IT-juht Marko Kilk. Seega jõustusid ringkonnakohtu otsused, mille järgi Allik mõisteti õigeks, Kilk aga süüdi. Kilgi karistuseks määrati aasta ja kolm kuud tingimisi vangistust.

Allik ütles eile õhtul pärast otsusest kuulmist, et see on küll positiivne lõpp, aga mitte võit. Pigem nimetas ta seda pääsemiseks. Allik selgitas, et hoolimata õigeks mõistvast otsusest ei pea ta seda võiduks, sest kohus sisuliselt tema vastuargumente ei arvestanud. „See oli ebameeldiv saaga, mis sai läbi,” tõdes ta.