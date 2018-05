PERH võib Apothekaga peetavas üürivaidluses anda loobumisvõidu

PERH-i administratiivdirektori Aivi Karu sõnul loodavad nad kohtuvaidlusega lähimas tulevikus edasi liikuda. Foto: Rauno Volmar

Haiglal on kohtuvaidluses valida kahe halva vahel. On oht, et haigla võib kahjuhüvitisest ilma jääda.