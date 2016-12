Reformierakonna esimeheks pürgiv Hanno Pevkur esitleb Eesti tuleviku kujundamise põhimõtteid.

Reformierakonna esimeheks pürgivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur on esitanud oma mõtted selle kohta, kuidas suunata erakonda ja riiki. Michal keskendub möödunud nädalal avalikustatud programmis kümnendi kolmele proovikivile, arutledes julgeoleku, heaolu ja solidaarsuse üle.

Pevkur pakub arutamiseks viit teemaplokki. Esmalt võtab ta ette hariduse ja märgib, et Eesti PISA testide tulemused on suurepärased, kuid praeguses muutuvas maailmas on vaja paindlikku haridussüsteemi. Ta täpsustab, et Eesti kool vajab õppekavadesse majandus- ja ettevõtlusõpet, samuti on vaja senisest tugevamini siduda töökohad ja hariduselu, et kutse- ja kõrgkoolide õppekavad suudaksid kiiresti reageerida tööturu muutustele.