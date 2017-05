Piirivalvurite traagilise õnnetuse põhjustas suurel kiirusel tehtud juhtimisviga

Traagilise õnnetuse põhjustas uurimise järgi see, et juht lasi suurel kiirusel sõites roolist lahti, paat tegi järsu pöörde ja piirivalvurid paiskusid sellest välja.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) andis eile ülevaate eelmisel aastal hukkunud Haapsalu piirivalvurite juhtumi uurimistulemustest.

Mullu Haapsalu lähistel piirivalvurite Renee Kargi ja Tarmo Kammeri surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas uurimise järgi see, et juht lasi suurel kiirusel sõites roolist lahti, mistõttu alus tegi järsu pöörde ja mehed paiskusid paadist välja.

PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra selgitas, et kõnealusel paadil on trossisüsteem, mis tähendab, et seda on lihtne juhtida. Ent paadil on ka omadus, et kui mootor töötab ja sõukruvi keerleb ning siis suurel kiirusel roolist lahti lastakse, võib paat täiesti ootamatult teha tagasipöörde.