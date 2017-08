Pikalt otsitud pärija andis endast märku raamatus ilmunud kuulutuse peale

Kesksuvel ilmus raamatupoodidesse ja -lettidele Eesti presidendi Konstantin Pätsi kantseleiülema Elmar Tambeki mahukas kaheosaline mälestusteraamat „Tõus ja mõõn”. Esmakordselt nägi raamat trükivalgust 1964. aastal Kanadas. Eestis on „Tõusu ja mõõna” välja andnud kirjastus Hea Lugu. Peale selle et raamat puudutab olulisi hetki Eesti ajaloost, väärib rääkimist ka autoriõiguste pärija leidmise lugu. Nimelt otsis kirjastus mitu kuud Elmar Tambeki pärijat, kellele raamatu autoriõiguste eest tasuda. Kirjastuse tegevjuhi Tiina Kaalepi sõnul oli just pärija otsimine selle raamatu puhul kõige ajamahukam osa.