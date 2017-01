Pildikesi Seppikute kohtusaagast. Kohtunik hagejatele: vabandust, see on piinlik

Pae tn 80 asuvale Laine keskusele on seatud SEB panga kasuks 181 434-eurone hüpoteek. Foto: Karin Kaljuläte

Kaksteist aastat tagasi võtsid ettevõtja ja endise tipp-poliitiku Ain Seppiku pojad kinnisvaraärimehed Siim ja Sulev Seppik suure ärilaenu, ent jäid selle tagasimaksmisega jänni.



Aastaid on Seppikute firmad kohtusüsteemi kurnanud: kohtusse on kaevatud nii laenuandja AS SEB Pank kui ka kohtutäitur, et pääseda 12 miljoni eurose hiigelvõla sundtäitmisest.



Samal ajal kui kohtuveskid jahvatavad, rendib firma laenuga ostetud äripinda edasi.