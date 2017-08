Pimedad urkad ja kõrge rohi toovad pätid koduõuele

„Sisuliselt võib öelda, et Kopli tulistamine oleks ära jäänud, kui siin oleks muru niidetud olnud,” märgib Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Ta seisab paigas, kus juuli alguses tulistas 75-aastane Alexander kahte turvameest, kes sõitsid väljakutse tõttu kontrollima, miks maja liikumisandurid häiresignaali annavad. Tambre tõdeb, et kuigi majaomanik oli oma kinnistu juures mõningaid ennetavaid samme teinud, olid tingimused sellise intsidendi jaoks sobivad.

„On väga hea, et siin on maja külge pandud silt, et turvafirma valvab seda. Aga see inimene, kes majja sisse läks, ei pruukinud uskudagi, et turvafirma seda maja valvab. Selle sildi väärtus oli põhimõtteliselt null, sest selle maja ümbrus näitas kõike muud: kõrge rohi ja üsna pime paik. Sa võid ühte kohta investeerida, aga kui jätad teisest otsast hooldamata, on ka see investeering kasutu,” selgitab Tambre.