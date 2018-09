Pimedamad ööd panevad alguse lummavale virmaliste hooajale

Üha pimenevate septembriöödega läks Eestimaa virmaliste Facebooki grupis lahti vilgas. See annab märku, et algab virmaliste hooaeg.

„Üks valearusaamasid virmaliste puhul ongi see, et virmalisi näeb ainult talvel ja külma ilmaga. See ei vasta tõele. Virmalised ei sõltu Maa ilmast ja neid esineb aasta ringi. Meie suveööd on lihtsalt nii valged, et saame virmalisi ainult pimedatel öödel imetleda,” selgitas grupi haldaja Mariann Rea-Peterson.