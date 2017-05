Pimedate soov valimisinfot saada kõlab kurtidele kõrvadele

Nägemispuudega inimestel on keeruline valimistel hääletada, kui nad ei tea, kelle vahel üldse valida saab ja kes mida lubab.

Justiitsministeerium suunas pimedate pöördumise riigi valimisteenistusele, kes ei pea teemat oma ülesandeks.

Eesti nägemispuuetega inimeste keskliit pöördus eelmisel nädalal justiitsministeeriumi poole nägijate jaoks justkui nähtamatu probleemiga. Liidu esindaja Sülvi Sarapuu sõnul on nii kohaliku omavalitsuse, riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimiste info kildudena laiali ning inimesel, kes ei näe, on terviklikku ülevaadet pea võimatu saada. Valimisinfo all ei mõtle liit tehnilist infot, kus ja millal saab oma häält anda, vaid seda, milliste poliitikute ja erakondade vahel üldse valida saab ning kes mida lubab.