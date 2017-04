PISA uuring: Eesti õpilase pea lõikab ja hing on rahul

Iga viies laps puutub kokku kiusamisega, aga üheksa õpilast kümnest elu üle ei kurda.

„Kui me veel mõni aeg tagasi olime harjunud sellise pessimistliku põhjamaa rahvana mõtlema, et kui õpitulemused ja tulemusnäitajad on meil väga head, siis kui tuleb teine pool, kus räägitakse laste ja kooli keskkonnast ja õhkkonnast, peame ikkagi tõdema, et Eestis on kõik halvasti,” alustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps PISA tulemusi tutvustavat pressikonverentsi. „Ei, tuleb välja, et Eestis on põhjust olla uhke, et meil on head õpitulemused, ja ka noorte rahuloluga on kõik korras.”