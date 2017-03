Planeerimisvead ja IT-hädad jooksutavad politsei dokumendimenetluse umbe

Dokumendimenetlejad upuvad töösse. Veebruaris tuli kaheksal inimesel läbi vaadata pea 2000 taotlust. Foto: Rauno Volmar

Tänavu on Eesti elanikel vaja vahetada ligi pool miljonit dokumenti ja ees ootavad pikad järjekorrad.



Märtsis pidi valmima PPA tööd lihtsustav e-taotlussüsteem, kuid arendajate puuduse tõttu venib see veel kaua.



Samal ajal on pooled e-posti teel saadetud dokumenditaotlused puudulikud, nii et menetlus võib venida üle kuu.