Poeg halvatud, isa karkudel. Pärast 45 aastat koduhooldust ei tule riik ikka appi

1972. aastal oli kaheaastane Kristjan Mesila kõhuviirusega Merimetsa nakkushaiglas. Laste palatil keegi silma peal ei hoidnud ja kuna aknad olid lahti, ronis poiss aknalauale ja kukkus kolmandalt korruselt alla.

Esimesed kuud oli ta koomas ja polnud teada, kas ta sellest üldse välja tuleb. Selgus, et ta on poolest kehast halvatud ja pea on viga saanud. „See oli töötajate kuritegelik hoolimatus,” ütles Kristjani 75-aastane isa Tiit Mesila oma kodus karkude najal seistes.