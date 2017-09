Põhja-Koreas käinud Kõlvart: las valijad otsustavad, kas mu nädalane puhkusereis oli õige või mitte

Miks te otsustasite minna taekwondo maailmameistrivõistlustele Põhja-Koreasse ajal, kui ülejäänud maailm jälgib ärevusega nende tuumakatsetusi ja üle Jaapani lendavaid ballistilisi rakette?

Maailmameistrivõistluste Põhja-Koreas toimumine otsustati kaks aastat tagasi. Igale sportlasele, kes tegeleb taekwondo’ga võistlemise tasemel, on Korea külastamine justkui unistus. Eriti kui seal toimuvad maailmameistrivõistlused. Loomulikult elasid ka meie koondise liikmed ootuses nendel võistlustel osaleda. Esialgu arvasin, et ma ei saa valimiste tõttu koos delegatsiooniga minna. Kui aga olukord hakkas sellisel viisil arenema, sain aru, et on kaks võimalust: ma kas sõidan nendega koos või nad ei sõida üldse.