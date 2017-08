Pöidlaküüdiga maailmale tiir peale, hirm on täiesti alusetu

Eneseületuseks ei pea ronima Elbruse tippu. Suured saavutused algavad väikestest. Stanislav Trošin kirjutas 2007. aastal haiku, mille leiab Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi kodulehelt:

„Maapind on oranž,

lilled on lehtede all,

kevad on nüüd käes.”

Pärast kooli lõppu asus ta Eesti Energia karjääri tööle buldooserijuhina. Põhjarannik kirjutas 2016. aastal: „Enda sõnul ei piinanud küsimus „Kelleks tahad saada?” teda kaua, sest peaaegu kogu tema pere töötab karjääris: vanaema on projekteerija, vanaisa jaoskonnaülem, isa kallurijuht.”

Ent see artikkel ei kirjutanud Stanislavi karjäärivalikutest, vaid tema unistustest. Täpsemalt ühe unistuse täitumisest. Stanislav vallutas Euroopa kõrgeima tipu – ületas ennast, kilomeetreid kõrgusesse ja ronis Elbruse tippu.

Sama aasta lõpus küsis õde temalt, et mis edasi – unistus on ju täidetud. „Loomulikult reisile ümber maailma,” vastas Stanislav. Meest sõnast, härga sarvest – neli kuud hiljem alustas Stanislav hääletamist, et teha maakerale tiir peale.