Poistebuum? Teadlane kahtlustab tavapärast statistilist viga

Rasmus, Ramses ja Romet on sündinud Pelgulinna sünnitusmajas. Igaüht neist on kord tähistanud sinine täpike sünnitusmaja täpilaual.

Poiste ja tüdrukute sündide arvu vahe oli mullu selle sajandi suurim, käesolev aasta võib sellegi rekordi purustada.

Eelmisel aastal oli Eesti sooindeks sünnimomendil rekordiline 1,1. See indeks tähendab, et tüdrukutega võrreldes sündis poisse pea 700 võrra rohkem. Sel sajandil pole sooindeks varem nii suur olnud.

Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuhi Heli Rannu sõnul ei nähtu Pelgulinna statistikast, et poisslapsi oleks rohkem. „Võib tunduda, et neid on rohkem, aga poistebuumi lükkan ma ümber. Aasta lõpuks on ehk viis kuni seitse poissi rohkem,” arvas Rannu.