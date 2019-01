Pole kohta, kus väärikalt surra. Diakooniahaigla hospiitsi ähvardab sulgemine

Eesti on ainus Euroopa Liidu riik, kus puudub riiklikult rahastatud hospiitsteenus. Eestile ei olekski see nagu oluline. Ja on väga võimalik, et Eesti evangeelsele luterlikule kirikule (EELK) kuuluvat Tallinna diakooniahaiglat varsti enam ei ole. Kohtuvaidlus ähvardab pühkida riigist Tallinna diakooniahaigla 12 kohaga hospiitsosakonna. Nii ongi väga reaalne, et alates märtsist pole enam hospiitsfilosoofial toimivat paika, kus surra.