Pole poodi, asfaltteid ega pangaautomaati... Aga post jõuab ikka kohale

Eile nägin ma Eestimaad. Ja see Eestimaa meenutas rohkem Juhan Liivi luuletust kui Ruja laulu. Nägin hurtsikuid ja saunasid, nägin lagunud talumajasid, oh kui rammetuid rajasid. Otepää ümbrusse koondunud suvilate, plaažide ja lagunud talumajade vahel on aga veel hulk talusid, kus inimesed elavad aasta läbi. Neis taludes on noori ja vanu, töölisi ja töötuid, elus heitunuid ja elutervelt positiivseid.