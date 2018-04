Poliitikust koolipapa suurus. Andres Ammase mälestuseks

Ja pärast kõrgkooli tuli Andres Haansallu oma kodukooli tagasi, olles seal aastaid õpetaja ja õppealajuhataja. Peale oma kooli jõudis ta olla muusikaõpetaja Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolis ja õpetaja Noarootsi gümnaasiumis.

Postipapa

Nii nagu Johan Voldemar Jannsen omas ajas, täitis Andreski 150 aastat hiljem omamoodi postipapa rolli, asutades Haapsalus 1989. aastal esimese erakapitalil põhineva ajalehe Lääne Elu, mis sai kohalike lehtede kvaliteedieeskujuks pikkadeks aastateks. Nii nagu oma teisigi töid, et võtnud Andres ajalehe tegemist kuidagi kerglaselt. 1993. aastal lõpetas ta kaugõppes Tartu ülikooli ajakirjanduseriala. Ajakirjanikutöö ei olnud talle – ja seda suhtumist nõudis ta ka oma kolleegidelt – mingi glamuurne kõrvalharrastus. „Ajakirjandus on elu ja eluga pead kursis olema 24 tundi ööpäevas,” oli üks tema nõudlikke juhtmõtteid. Ajakirjandusel, eriti taasiseseisvumise algusaastail, oli Andrese jaoks kindlasti ka poliitiline mõõde. Aga kunagi mitte kitsalt erakonnapoliitiline mõõde, vaid poliitika oli vahend ühiskonna edendamiseks kõige laiemas plaanis.

„Ajakirjandus ei pea esile tooma mitte ajakirjanikku, vaid elu ja inimesi, keda ta kajastab,” oli Andrese kui pikaaegse meediategelase teine põhimõtteline hoiak.

Poliitikasse tuli Andres muinsuskaitse ja kodanike komiteede liikumise kaudu. See oli aeg, kus paljud valisid oma positsiooni ühel või teisel pool kujuteldavat rindejoont: kes rahvarindes ja kes muinsuskaitses, kes ülemnõukogus ja kes Eesti Kongressis. Andres oli eelkõige ühendaja. 1990. aastal valiti Andres ülemnõukogusse, mida mõnedki pidasid oma aja ära elanuks ja mittevajalikuks, kus aga samuti tuli Eesti eest võidelda. „Võidelda, kus võimalik, kus võimalik ning vajalik, sest elu kõik on ajalik ja lastele jääb tulevik,” oli üks Hando Runneli sõnadele loodud laul, mida Andres ikka heameelega laulis.

Tuleviku nimel võitles Andres nii ülemnõukogu kristlike demokraatide fraktsioonis kui ka hiljem peaministri bürood juhtides või rahvuslikke erakondi ehitades. Ta ei valinud esinduslikke või pidulikke ametikohti, vaid andis oma panuse seal, kus see hetkel tema arvates kõige olulisem oli. Ta oli valmis võtma vastutust ka siis, kui ettevaatlikumatele jäi mulje, et targem on kõrvalt vaadata.

Maa sool

Hoolimata sellest, et elu ja töö tõid Andrese pealinna, pidas ta oma kodukandiks ikka Haapsalut ja Läänemaad, sinna tõi ta igal võimalusel oma sõbrad ja pere, sinna mere äärde plaanis ta kunagi, kui aega rohkem, tagasi pöörduda. Rääkis sellest, kuidas ta unistab istuda mere ääres ja kuulata head muusikat, et ei oleks kiiret Tallinna bussi peale, et jõuda taas mõnele koosolekule, riigikogu istungile või raadiosaate lindistusele.

Andres ei olnud mitte lihtsalt Haapsalu patrioot, vaid Haapsalu patrioot ruudus. Selle tunnistuseks on aastatepikkune töö Haapsalu linna kultuuriosakonnas, linna volikogu liikme või juhina. Selles, kuidas poliitikud on Haapsalus suutnud oma linna eest ühiselt seista, erakondlikust kuuluvusest hoolimata, on suur osa just Andrese õpetusel ja tegevusel.