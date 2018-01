Poliitiline tasakaal PBK moodi: Keskerakonna ja Ratase valitsuse mõõdutundetu ülistamine

Eestis ilmub PBK-lt kolm omasaadet: „Eesti uudised”, mis läheb eetrisse tööpäevade õhtuti, lühikesed „Hommiku-uudised” ning iganädalane autorisaade „Kaadri taga”, mis analüüsib lõppenud nädala sündmusi.

Kuu aja jooksul enne kohalike omavalitsuste valimisi eetris olnud nimetatud saadete analüüs näitab, et neis eelistati Keskerakonda. See tähendab, et oma saadetes domineerivad samad suundumused, mis Tallinna sisseostetud programmides „Meie pealinn” ja „Vene küsimus”. Kõik PBK kohalikud saated, nii Tallinna omad kui ka enda toodang, on täis Keskerakonna propagandat.